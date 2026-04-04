Тъжна събота за българския футбол, който загуби капитана на "златното си поколение" - Борислав Михайлов. Дъжд, сълзи и спомени белязаха изпращането му от неговия земен път.

С венци и цветя близки, приятели и привърженици отдадоха почит към легендарния вратар Борислав Михайлов, който почина на 63 години след прекаран инсулт.

На поклонението, което се проведе в столичния храм "Св. София", присъстваха и героите от Мондиала през 1994 година.

"Ще остане при всички нас в отбора като човека, който ни обедини. Винаги сме били задружни и не сме се делели, но той беше човекът, който направи така, че да бъде по този начин - всеки българин да се гордее с нас", заяви Христо Стоичков.

"Беше добър човек, дано така се запомни", коментира Йордан Лечков.

Бившият национал и футболист на "Левски" - Емил Спасов, не скри голямата загуба от кончината на Борислав Михайлов.

"Тежък момент, няма какво да казвам толкова. Отиде си чудесен човек и страхотен вратар. Боби заслужава базата в "Бояна" да се кръсти на него", добави Спасов.

Спортният министър призна, че загубата е огромна.

"Всеки българин го помни с най-силните емоции и чувства на гордост. Това е човекът, донесъл толкова много радост през 1994 г. Изключително тъжен ден за българската спортна общественост. Осиротяхме с една легенда.. Бог да го прости", заяви Димитър Илиев.

Семейството на "капитана" го изпрати с бели рози и благодарност. Мария Петрова и Ники Михайлов се поклониха пред дошлите да изпратят Боби Михайлов.

"Както казват турците, беше мераклия, кефеше се на живота. Обичаше живота", каза близка на семейството.

Сред близките до семейството е и певецът Орлин Горанов. За него Боби остава завинаги в сърцето.

"Боби е в сърцето ми. Боби е най-големият приятел", подчерта Горанов.

А почитатели пазят спомена за човека, носил националната фланелка с легендарния №1, със сълзи на очите.

"От дете ми е в кръвта. Няма "Левски", няма ЦСКА. Това е национален отбор, който цяла нация българска трябва да уважава. Натъжава ме, че много велики българи от спорта, футбола си заминават един по един. За последните месеци съм бил на 7-8 поклонения, което мен, като млад човек, ме съсипват като млад човек", призна привърженик.

