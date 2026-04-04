Ботев Пловдив разби с 5:0 гостуващия Спартак Варна в среща от 28-ия кръг на родната Първа лига. Така възпитаниците на Лъчезар Балтанов загряха за предстоящата Битка за Пловдив с Локомотив. Канарчетата записаха и най-резултатната си победа през сезона.

Две попадения за успеха на „жълто-черните“ реализира Самуел Калу, а по веднъж се разписаха Енок Куатенг, Тодор Неделев и Франклин Маскоте. Гостите от Варна пък играха с човек по-малко от края на първата част, когато вратарят Максим Ковальов бе изгонен от игра с директен червен картон.

С победата „канарчетата“ събраха актив от 36 точки временно влязоха в топ 8 на класирането, изпреварвайки отборите на Славия и Ботев (Враца), които обаче са с мач по-малко. Спартак пък остава на 13-ата позиция с 23 точки.

