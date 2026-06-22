Константин Проданов: Обмисляме въвеждане на по-високи данъци за втори имот

Мисли се за въвеждане на повишаваща се ставка на данък имоти в зависимост от броя имоти, които притежавате.

Това заяви пред журналисти депутат от ПГ на "Прогресивна България" и председател на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов, предаде репортер на БГНЕС.

"Първият е със стандартна ставка. В момента и за втория така или иначе е малко по-висока и трети и четвърти евентуално също да имат малко по-висока в сравнение с предходния, така че да се насърчи преди всичко покупката на имоти с цел живеене, а не толкова с цел спекулация, защото в момента има и такива тенденции", обясни Проданов.

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Като предизвикателство той определи това, че за да работи ефективно тази система, е необходимо да има свързаност между отделните регистри, кадастри, въобще информационни системи, което на този етап все още не е факт.

"Това е технически въпрос, който също трябва да бъде изчистен. Въобще на този етап само генерално сме предложили идеята за обсъждане, техническите детайли предстои да се уточняват", добави Проданов.

Депутатът бе категоричен, че не целят да ударят никого, а да има малко по-голяма справедливост. "Идеята е наред с всичко останало, понеже това ще подпомогне общините преди всичко, някои от които в момента са доста финансово притеснени, да им дадем малко повече ликвидност и фискален буфер, така че да могат да се справят с предизвикателствата", каза още той.