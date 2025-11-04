Данък сгради няма да бъде увеличаван в Бюджет 2026

Данък сгради няма да бъде увеличаван от началото на 2026 г. Това предвижда проектът на бюджет, подготвен от Министерство на финансите. Едно от предложенията при подготовката на бюджета за следващата година беше вдигане на данъчните оценки на недвижимите имоти с 40 на сто. Това би довело до увеличаване и на самия размер на данък сгради с 40 на сто, ако общинските съвети не променят ставките на налога.

Вдигане на данък сгради в България препоръчаха от Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ). Като мотив от Световната банка посочиха, че данъчните оценки на къщите и апартаментите са много по-ниски от действителната пазарна цени на недвижимите имоти. Разликата между пазарните цени и данъчните оценки на имотите в София е средно 3,5-4,5 пъти, а за луксозните имоти пазарната цена е 4-4,5 пъти по-висока от данъчната оценка, посочиха от Световната банка.

В туристически райони по крайбрежието разликата може да достигне до четири пъти. Всъщност от Световната банка искаха вдигане на данъците върху имотите на хората, а ниските данъчни оценки са формалният повод за това. Партиите в управляващото мнозинство не са се поддали на натиска от международните финансови институции за вдигане на данък сгради, съобщава "Труд".

Всъщност общинските съвети и сега могат да гласуват увеличение на ставката на данъка и така събираните от тях налози да бъдат увеличени, без да има решение на парламента за вдигане на данъчните оценки.

Заедно с приемането на бюджета за 2026 г. парламентът ще трябва да разгледа и въпроса за начина за определяне на такса смет. Действащите в момента закони предвиждат от началото на следващата година такса смет да не бъде определяна според данъчната оценка на имота, а на база количеството изхвърлен боклук.

Всяка община има право да избере метод за определяне на изхвърляния боклук - на база кофи с определена вместимост, които се събират на определен период от време, на база пликове, които да бъдат продавани на домакинствата, или на база брой живеещи в имота. Но много общини в страната още не са готови да въведат плащане на такса смет на база брой жители или изхвърлени количества. Освен това всички разчети показват, че размерът на такса смет за домакинствата трябва да нарасне няколко пъти, ако бъде въведен принципът таксата да зависи от количеството боклук или броя на жителите. При този начин за определяне на такса смет фирмите ще плащат по-малко и необходимата сума за покриване на разходите за събиране на сметта ще трябва да бъдат покрити от домакинствата. Затова общините предлагат да бъде дадена възможност общините, които още не са готови с промяна на начина за определяне на такса смет, да направят промените в срок до три години.