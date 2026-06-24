Предполагаемият убиец от Угърчин е излязъл от затвора на 12 юни, с дълго досие е

Образувано досъдебно производство заради трагедията с трима мъртви в Угърчин. Задържаният е осъждан неколкократно за кражби и отнемане на автомобили. Излязъл е от затвора на 12 юни. Предстои привличането към отговорност за тежко умишлено престъпление - убийство на три лица, за което се предвижда наказание от 15 до 20 години или доживотен затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Все още не е повдигнато обвинение, предстои това да се случи в следобедните часове.

Свързани статии Две жени и мъж са намерени мъртви в общежитие в Угърчин

Трима души бяха открити мъртви в общежитие в Угърчин. Става дума за мъж на 27 години, жена на 19 години и момиче на 15 години.

Относно 15-годишното момиче бе уточнено, че и по трите лица има наранявания. Все още не е ясно дали 15-годишното момиче само е скочило. Според прокуратурата по трите тела има достатъчно следи, за да се повдигне обвинение на задържания за убийството на всички тях.

Сигналът е подаден малко след 3:00 часа през нощта след шум от падане на момиче от етаж на сградата. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. При извършената проверка в общежитието са открити телата и на другите две жертви.Извършват се огледи, правят се експеритизи и се провеждат разпити.

От държавното обвинение поясниха, че продължава огледът не местопроизшествието. Задържаният е също на 27 години, той ще бъде задържан за 72 часа и ще се внесе искане за постоянен арест.

Съседи са подали сигнала около 3 ч. през нощта. Задържаният все още е бил в общежитието, когато са дошли органите на реда. Установено е, че той е познавал жертвите, както и че е пребивавал в същата сграда с тях, вероятно в съседни стаи. За убийствата е използван остър предмет. Прокурорът не уточни точно какъв. Задържаният е сменил дрехите си, опитвайки да заличи следите.

Заради случая изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на ОДМВР-Ловеч старши комисар Цветомир Цонков проведоха работна среща в Община Угърчин.

"Установихме всички факти относно пребиваването на лицата в общежитието, не са установени нарушения. Жертвите са живели там около 15 години. 15-годишното момиче е паднало от малка височина, разследва се причината за смъртта ѝ”, каза Николов.

По думите му трябва да се проведе профилактика на лица, които се водят уязвими и живеят в социални жилища. Любомир Николов припомни случаите на Калашниците и Габрово.

По непотвърдена информация спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник, което от прокуратурата на този етап не потвърждават.

Първоначално се появи версия, че при разразилата се разпра 27-годишен мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож пълнолетната жена и мъж, които са били на мястото. Двамата са получили смъртоносни наранявания. Тя се опитала да ги разтърве. 15-годишно момиче с епилепсия е скочило от тераса на първия етаж в уплах от случилото се и е загинало.