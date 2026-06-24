Първа версия за тройната смърт в Угърчин: Гей ревност стои зад убийството?

Гей ревност може да стои зад ужасяващото убийство в Угърчин. Това е една от версиите, която МВР разследва.

Задържаният, наръгал млад мъж и жена, е бивш затворник, наскоро излязъл след излежаване на присъдата си. Преди да влезе зад решетките той имал връзка с 27-годишният мъж.

Докато бил в затвора, обаче, половинката му започнала нова връзка, този път с жена. Именно те двамата са намерени мъртви, наръгани с нож в дома за социално слаби. Смята се, че убиецът е отишъл да търси сметка на двойката и така се е стигнало до убийствата, пишат от "24 часа".

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На мястото на трагедията е открит труп и на 15-годишно момиче. То е братовчедка на убитата млада жена. По нейното тяло няма видими следи от насилие. Тя страда от епилепсия и е възможно да й е прилошало от гледката и затова да е паднала от терасата.

Скандалът между тримата се е разиграл тази нощ, а убиецът е заловен малко по-късно.