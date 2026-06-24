Две деца и възрастен загинаха на АМ "Тракия", ТИР се вряза в тях

ТИР премаза автомобил край на АМ "Тракия", край село Зимница. При инцидента загинаха възрастен мъж и две деца. Други трима ранени са настанени в болницата в Ямбол.

Според първоначална информация тирът е навлязъл в насрещното платно и блъснал автомобила, който пътувал в посока Бургас, предаде NOVA.

Заради образувалото се задръстване е вдигнат хеликоптер, който да закара по-бързо пострадалите към лечебно заведение.

Временно е ограничено движението при км 290 на АМ "Тракия". Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: пътен възел "Зимница" - пътен възел "Петолъчката" - Карнобат - пътен възел "Карнобат" и обратно, като се регулира от "Пътна полиция"