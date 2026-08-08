Даниел Динев след дебюта в SENSHI: В България няма достатъчно спаринг партньори

Младата звезда на българския кикбокс в тежка категория Даниел Динев постигна впечатляваща победа над опитния румънец Бенджамин Адегбуи в дебюта си в бойната верига SENSHI.

В ефира на предаването "Boec.bg" той разказа за трудностите, които е срещнал в подготовката си за срещата.

"Преди двубоя на SENSHI имах контузия в рамото, за която никой не трябваше да разбира. Нямах големи надежди за себе си, но по време на самия мач нямах никаква болка", каза роденият в Ямбол състезател в ефира на Bulgaria ON AIR.

Даниел Динев посочи и защо набляга повече на бокса, отколкото на играта с крака.

"В България е почти невъзможно да си намериш партньори в кикбокса, когато си в тежка категория".