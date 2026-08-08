BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 0

Даниел Динев след дебюта в SENSHI: В България няма достатъчно спаринг партньори

Преди двубоя на SENSHI имах контузия в рамото

08.08.2026 | 21:30 ч. 7

Младата звезда на българския кикбокс в тежка категория Даниел Динев постигна впечатляваща победа над опитния румънец Бенджамин Адегбуи в дебюта си в бойната верига SENSHI.

В ефира на предаването "Boec.bg" той разказа за трудностите, които е срещнал в подготовката си за срещата.

"Преди двубоя на SENSHI имах контузия в рамото, за която никой не трябваше да разбира. Нямах големи надежди за себе си, но по време на самия мач нямах никаква болка", каза роденият в Ямбол състезател в ефира на Bulgaria ON AIR.

Даниел Динев посочи и защо набляга повече на бокса, отколкото на играта с крака.

Свързани статии

"В България е почти невъзможно да си намериш партньори в кикбокса, когато си в тежка категория".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

SENSHI Даниел Динев бокс
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem