12-годишно момиче падна в шахта в София

12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“ в София. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа, след което на място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Детето е играело с други деца, когато е пропаднало в шахтата. Падането е било от височина около 5-6 метра. В съоръжението не е имало вода.

По информация на Спешна помощ за NOVA медицинският екип установил на място охлузвания на крака и в лумбалната област.

Детето е транспортирано до УМБАЛСМ „Пирогов“ за обстоен медицински преглед.