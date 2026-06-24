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12-годишно момиче падна в шахта в София, с охлузвания е

Детето е транспортирано до УМБАЛСМ „Пирогов“

24.06.2026 | 19:21 ч. Обновена: 24.06.2026 | 19:40 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“ в София. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа, след което на място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Детето е играело с други деца, когато е пропаднало в шахтата. Падането е било от височина около 5-6 метра. В съоръжението не е имало вода.

По информация на Спешна помощ за NOVA медицинският екип установил на място охлузвания на крака и в лумбалната област. 

Детето е транспортирано до УМБАЛСМ „Пирогов“ за обстоен медицински преглед.

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