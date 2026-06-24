10-годишно момиче от Украйна се е удавило в Ахелой

10-годишно момиче от Украйна се е удавило в басейн в Ахелой, съобщиха от полицията.

По първоначална информация инцидентът е станал около 16.30 ч. Детето е било на летен лагер в курортния град. На място незабавно са изпратени екипи на Спешна помощ, но въпреки усилията на медиците и продължителните реанимационни действия, момичето е починало, предаде БНТ.

По данни на деца, които са били в басейна по време на инцидента, те са играели игра кой ще издържи по-дълго под вода. Полицейски служители извършват оглед на мястото и разпитват свидетели. На басейна е имало спасител.

Тялото на детето ще бъде транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.