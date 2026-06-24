Коста Стоянов: В Баба Алино има данни за схема с международен характер

След изслушването на регионалния министър Иван Шишков в парламента депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов заяви, че не е чул нови факти по казуса с незаконното строителство край Варна, но е получил най-важния според него отговор - че незаконно изградените обекти подлежат на премахване.

"Според нас всички тези незаконни строежи трябва да бъдат съборени, защото по този начин ще покажем на обществото, че България все пак е правова държава. В Закона за устройство на територията категорично е записано, че незаконните постройки се събарят", подчерта Стоянов в студиото на "Денят ON AIR".

Опасения за безопасността на сградите

Депутатът изрази и сериозни опасения относно безопасността на сградите.

"Според Камарата на архитектите във Варна сградите не отговарят на никакви архитектурни норми и изисквания. Никой не е следял качеството на строителството, не е имало строителен контрол по време на изпълнението и никой не може да гарантира какви материали са вложени в тези строежи. Ако има земетресение в района, тъй като Варна е в осма степен на сеизмичност, дали тези сгради няма да паднат върху хората, които ги обитават? За това няма как някой да поеме отговорност", посочи Стоянов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът призна, че сред засегнатите има хора, закупили имоти в комплекса, които настояват държавата да намери начин да защити инвестициите им.

"Получавам много съобщения от различни хора, включително от хора, които са потърпевши от действията на Олег Невзоров. Има хора, които са си купили имоти там и ме питат дали не може да се направи нещо, за да бъде защитен техният интерес и сградите да останат. За съжаление не може. Задължително трябва да бъдат съборени и затова исках министър Шишков категорично да заяви позицията на правителството", отбеляза народният представител.

Той припомни, че още през септември 2025 г. е подал сигнали до прокуратурата, ДАНС и Комисията за противодействие на корупцията.

Според него до момента няма реален отговор от тези институции, като единствената официална информация е уведомление от ДАНС, че е образувана преписка в прокуратурата.

Стоянов отправи критики и към липсата на достъп до доклада по случая, въпреки че вече е изминал месец от решението той да бъде изваден от секретното деловодство.

По думите му дори като първи подател на сигналите все още не е получил възможност да се запознае със съдържанието му.

Според депутата случаят вече излиза извън рамките на незаконното строителство и има данни за схема с международен характер.

Стоянов изрази недоумение от факта, че според прокуратурата няма достатъчно данни за престъпление, въпреки наличието на множество документи и образувани производства.

Той отправи сериозни обвинения и към част от геодезистите, работили по случая, като заяви, че според събраната информация сградите са били заснемани и отразявани по начин, който не съответства на реалното им местоположение.