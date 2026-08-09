Край на цените в лева, от днес на етикетите само в евро

Последният ден с цени в две валути приключи вчера. От днес, 9 август, търговците вече не са задължени да изписват стойностите на стоките и слугите едновременно в левове и евро, а цените могат да бъдат обозначавани само в евро. Това бележи края на едногодишния период на двойно обозначаване, въведен при подготовката за преминаването към единната европейска валута.

Задължителното изписване на цените в левове и евро започна на 8 август 2025 г. и продължи до 8 август 2026 г. Целта на мярката беше потребителите да могат лесно да сравняват стойностите, а контролът върху евентуални необосновани увеличения на цените да бъде по-ефективен.

След изтичането на срока търговците могат по собствено желание да продължат да показват цените и в двете валути. Част от големите търговски вериги вече са заявили, че ще запазят двойното обозначаване в свои брошури, каталози и рекламни материали, за да улеснят клиентите, които все още се ориентират по стойностите в левове.

Краят на задължителните двойни етикети не означава край на контрола срещу необосновано поскъпване. Забраната за неправомерно увеличаване на цените остава в сила, като институциите продължават да следят за нарушения в периода на прехода към еврото.

Официалният курс за превалутиране остава фиксиран – 1 евро = 1,95583 лева.

За потребителите промяната означава, че при пазаруване постепенно ще изчезне познатото сравнение между двете валути на етикетите. Цените вече ще бъдат представяни основно в евро, а ориентирането в новата валута ще се основава на фиксирания курс.

Двойното обращение на левове и евро като платежни средства приключи отделно от двойното обозначаване на цените – периодът, в който можеше да се плаща в брой и в двете валути, беше ограничен до януари 2026 г.