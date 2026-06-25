Депутатите решават ще стане ли Асен Меджидиев подуправител на НЗОК

Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета "Радев". Рамката, по която ще се разходват средства за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август.

А в здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата - д-р Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от "Прогресивна България", седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента.

Д-р Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му дава възможност да познава нормативните правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на Здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на Столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност, предава БНР.

Д-р Меджидиев ще бъде представен от депутати на "Прогресивна България" по време на заседанието на здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на Здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси и на такива от страна на депутатите.

Изборът на д-р Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.