Убийство край Слънчака: Украинец закла друг украинец пред очите на трети

Украински гражданин е бил задържан за убийството на свой сънародник край несебърското село Кошарица, съобщиха от полицията. Заподозреният е заловен край Каблешково, докато с автомобил се опитвал да напусне района.

Убийството е извършено тази нощ около 3:00 часа в частно жилище в местността "Чолакова чешма". По първоначални данни трима украински граждани са употребявали алкохол, когато между двама от тях възникнал скандал.

По време на конфликта третият мъж бил в друго помещение.

Когато се върнал, открил единия от сънародниците си безжизнен, с порезна рана в областта на гърлото. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта му. По първоначални данни тя е настъпила вследствие на обилна кръвозагуба.

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Жертвата е украински гражданин със статут на бежанец. Тялото е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина на УМБАЛ – Бургас. Заподозреният, който живее в София, е напуснал мястото с автомобил, но е бил установен и

задържан от полицията в района на Каблешково.

Извършени са огледи и разпити, иззети са и записи от видеокамери. По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас.