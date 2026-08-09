Садистичната гавра в Пловдив: Били ли са дрогирани учениците убийци

Психологът Иван Игов подозира, че в жестокото убийство на 37-годишния мъж в Пловдив от група деца има замесени наркотици.

"За моята 40-годишна практика такова нещо ми се случва за втори път. Имаше преди години едно убийство на една ромка в Южния парк в София от скинари, но това е даже още по-жестоко."

Така коментира пред БГНЕС детско-юношеския терапевт и психолог Иван Игов гаврата с Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

Извършители са петима ученици на възраст от 14 до 17 години.

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"Много са причините, довели децата до това състояние. От една страна, в юношеска възраст групата на връстниците става по-важен социален модел, отколкото тази на родителите, учителите или другите възрастни. В настоящето време, за разлика от преди, моделирането на груповите модели на поведение обикновено става през социалните мрежи. Има подобни групи в социалните мрежи, които показаха този вид саморазправа - как да се "ловят" педофили преди години.

Друг фактор е желанието да си известен в социалните мрежи – някой да те вижда, някой да те одобрява. Част от това насилие е заснето с идеята да се покаже как раздават справедливост", коментира той.

А относно какви и на кого са пропуските, довели до тази ситуация - на семейството, училището и обществото, когато млади хора достигнат до подобно поведение, Иван Игов е категоричен:

"Държавата е абдикирала.

В много случаи - както ние, възрастните, - така и децата, не виждат ролята на държавата

в това да помага. Когато започнат да възникват такива групи – деца да раздават правосъдие, полицията веднага трябва да се намеси и да ги спира. Но за случаите, които аз знам в София, имаше дори поощрение.

Отговорно е и училището – никой не те учи, че не можеш да заместваш съд, прокуратура, да раздаваш правосъдие и че това също е подсъдимо. Честно казано, цялото ни училище е абдикирало от възпитателния модел, защото то трябва да възпитава граждани, а не само да дава знания.

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Третият фактор е, че родителите масово създават чувство на безнаказаност у децата си. Винаги тяхното дете не е виновно – то е "най-послушното, най-примерното и най-умното". За всичко е виновен някой друг, което не ги възпитава", посочи психологът.

Той не може да си обясни

как едни деца ще измъчват някого над час и нищо няма да им трепне.

„Аз смятам, че са били замесени някакви субстанции, защото не намирам обяснение как ще измъчваш един човек, който най-вероятно се е молил и плакал, но нищо от това не ги е трогнало“, посочва Игов.

„Тези деца в някакъв смисъл също са жертви, не ги оправдавам, но те също са жертви на всичко, което изредих до тук. Много е важно те задължително да потърсят терапевтична помощ. Такъв социопатен модел на поведение трябва да бъде променен. Те са още млади и това може да се случи. Когато се върнат в обществото след излежаването на своите присъди, да не са едни създадени от затвора престъпници, а да бъдат хора, които са разбрали какво са направили“, съветва психологът.