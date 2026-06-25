В парламента темата е охраната на властта

Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски.

Казусите с охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски са отделни и с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да я има за определен период след края на мандата му. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплаха от руски служби. Охраната на Делян Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години, предаде БНР.

Близо месец след като "Прогресивна България" спечели изборите за парламент, специализираната комисия сне охраната на Пеевски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО. Но това няма бъде обсъждано на заседанието на Комисията за контрол над службите.

Дебатите ще се проведат на фона на одобрената от комисията преди седмица промяна за работата на НСО - охраната да се възлага след решение на парламента, а не както е сега от специалната комисия. Автори на промяната бяха от ПП. То беше и единственото прието от предложените четири промени.

НСО е против редакцията. Службата смята, че парламентът няма "експертен капацитет за самостоятелно формиране на преценка и степен на риск".