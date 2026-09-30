Международните превозвачи: Филипов беше емблематична фигура

Най-искрени съболезнования поднасят от Съюза на международните превозвачи към семейство, близки и приятели по случай убийството на Илиян Филипов. “Той беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт. Започвайки от малък бизнес, той изгради най-голямата транспортна компания в страната и допринесе съществено за утвърждаването на българския международен автомобилен превоз на европейско и световно ниво. С професионалния си път той доказа, че българският транспортен бизнес може да се конкурира равностойно с водещите компании на континента”, се казва в официалната позиция.

Съюзът на международните превозвачи добавя, че Филипов е бил предприемач с визия, мащаб и стратегическо мислене, който не се е страхувал да поема предизвикателства.

“Сред колегите си беше уважаван като сериозен бизнесмен и надежден партньор - човек, чиято дума имаше тежест и чиято работа остави трайна следа в сектора. Постигнатото от него е принос не само за една компания, а за развитието на българския транспортен бранш и на националната икономика като цяло. Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за транспортния сектор и за обществото. Насилието няма и не може да има място нито в българския бизнес, нито в българското общество”, се казва още в официалната позиция.

От Съюза на международните превозвачи настояват институциите да проведат пълно и безпристрастно разследване, да се установят всички обстоятелства около престъплението, а отговорните за него да си понесат последствията.

“Поклон пред паметта на Илиян Филипов! Неговото име и приносът му ще останат част от историята на българския автомобилен транспорт", казват от Съюза на международните превозвачи.