След куршума за Илиян Филипов: Разстрелват трети собственик на футболен клуб в Пловдив

Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов бе открит мъртъв в негов имот в квартал "Смирненски". Според първоначалната информация от полицията той е прострелян с един куршум в главата около 01:00 часа на 30 септември в свой имот. Това е трети разстрелян собственик на футболен клуб в Пловдив.

В малките часове на деня градът осъмна под пълна полицейска блокада, като всички изходи бяха затворени за издирване на извършителя.

Филипов е разпознаваема фигура в транспортния бранш чрез компанията си ПИМК и активно участваше в довършването на стадион "Христо Ботев". Близки до бизнесмена, сред които и бившият кмет на града Здравко Димитров, казват, че в дните преди инцидента той е бил в отлично настроение и не е споделял за отправяни заплахи. Разследващите работят по всички възможни версии за тежкото криминално престъпление.

Убийството на Георги Илиев

Черната серия със собственици на пловдивски футболни отбори връща лентата към 2005 г. На 25 август същата година е убит президентът на Локомотив Пловдив и ръководител на ВИС 2 Георги Илиев. Той е прострелян смъртоносно със снайпер в сърцето пред очите на десетки свидетели. Престъплението се случва в заведението Буда бар в курорта Слънчев бряг.

Точно в този момент Илиев празнува победата на своя отбор над сръбския ОФК Белград в европейските клубни турнири. Убиецът стреля от прикрито място в близките храсти, а покушението остава неразкрито и до днес.

Краят на Николай Попов Мартеницата

Само няколко месеца преди смъртта на Георги Илиев друг бивш президент на Локомотив Пловдив намира смъртта си по брутален начин. Николай Попов, с прякор Мартеницата, е екзекутиран в софийския квартал "Овча купел" на 1 март 2005 г. Бизнесменът е причакан вечерта пред дома си от наемни убийци. Преди да бъде застрелян в главата, той е жестоко пребит. Попов ръководи пловдивския клуб в края на деветдесетте години, но натрупва сериозни финансови задължения. Разследващите тогава смятат, че мотивът за престъплението са именно огромните дългове към фигури от подземния свят.