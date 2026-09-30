Венци Стефанов: Убийството на Илиян Филипов няма нищо общо с футбола

Венцислав Стефанов, президентът на “Славия” също изказа съболезнования по повод разстрела на Илиян Филипов.

“Знаете - за умрелия или хубаво, или нищо. Наистина съжалявам и изказвам съболезнования. Нашата последна закачка беше свързана с футболистите, които са викани в националния отбор. Казах, че разликата между Балов и Чандъров, който е играч на “Ботев” Пловдив, е като тази между Лом и Лондон. После Илиян ми отговори, че ще заведе до британската столица, за да я разгледам. Жалко, че не успя да ме закара в Лондон”, коментира Стефанов.

Словесни закачки

“Така наречените словесни престрелки между нас започнаха, когато един бивш футболист на “Ботев” Пловдив, който е при мен в Славия, дойде и ми съобщи, че са се опитали да го “хванат“. Става въпрос за Лазар Марин и за един мач между двата отбора. Момчето, право за смелостта му, призна, че му звъннал човек от Ботев, оторизиран от Филипов. Предложили му пари, за да играе симулативно в мача между нас и Ботев. Аз, помните, веднага алармирах полицията. Започна разследване, вдигна се дандания. Разпитали са Илиян Филипов и така стартираха словесните атаки между нас. Той тръгна да ме съди. Аз никога не съм го виждал на живо - нито на мач, нито на улицата, нито в кафене, нито в ресторант. Никъде. Просто, когато сме играли с “Ботев” или той, или аз не сме били на стадиона”, добавя Стефанов.

“Щом даваше пари за футбола, значи е бил добър човек. А, това, че е допускал понякога грешки, е присъщо на хората с по-високо его. Аз никога лично не съм го нападал. Нито съм имал нещо против него. Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола“, завърши босът на Славия.