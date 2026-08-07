Криминалист: Разкритата лаборатория за фентанил не е единствената у нас

Фентанилът вече е заплаха за улиците, училищата и кварталите ни.

"Със сигурност в столицата, на място неотдалечено от града, трудно можем да си представим да работи такава лаборатория без чадър. Като такъв предприемаме както местното районна управление, така и някой по-нагоре. Става въпрос за много пари и голям оборот", заяви криминалистът Иван Савов в "Денят ON AIR".

По думите му 10 грама от това опасно същество се равнява на хиляди дози.

Това не е единствената лаборатория

"Това е нещо много добре организирано и е работило поне година. В България политиката е производно на задкулисието. Него го движи интересът - власт, пари и възможности за влияние. Властта се смени, обаче започнаха основателни съмнение, че задкулисието създава спойки. Не е важно кой е бил на власт, а кои са пазителите и дали са силни на деня", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Интернет е залят с видеоклипове на така наречените "фентанилови зомбита", подчерта Савов.

"Много хора злорадстваха как на Запада се тровят, но ето ни и тук. Ударът е добър, но съм убеден, че това не е единствената лаборатория в България и ако спрем дотук, това ще е просто една капка. Трябва да се проследява пътеката на пазещите тези лаборатории. Единственото, което може да конкурира пазара с наркотици, е този с оръжията", посочи гостът.

Криминалистът призова, ако политици са замесени, да се извадят имената им.

"Най-накрая трябва реално някой да понесе наказание. Със сигурност поне няколко месеца са разучавали хората - къде какво се продава - и затова толкова успешно ги удариха. Фентанилът и наркотичните вещества като него се правят с практически подръчни средства. С една по-оборудвана кухня можете да си направите метамфетамин. Получих информация за фирми, които се занимават с продажби на дребно - млади хора доставят на принципа на доставка на храна".

"Работят на смени - три пъти по 8 часа и когато доставчик не може да работи, го сменя друг. Отчети се дават по 2 пъти на ден и накрая се плаща на "доставчиците". Избират се хора с чисто минало и непълнолетни, като им казват, че за тях няма риск и ще получат ниска присъда. Ако има опасност, им казват да се прибират и те го правят. Органите на реда осигуряват информация за акции", каза още Савов.