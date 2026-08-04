Акция на ГДБОП: Разбиха лаборатория за фентанил

Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ разби лаборатория за производство на фентанил в София. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден, съобщава Нова тв.

Двама от основните производители са задържани на място, но се предполага, че предстоят още арести и повдигане на обвинения.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.

Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки.