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Акция на ГДБОП: Разбиха лаборатория за фентанил

Лабораторията захранва цялата страна

04.08.2026 | 11:24 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ разби лаборатория за производство на фентанил в София. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден, съобщава Нова тв.

Двама от основните производители са задържани на място, но се предполага, че предстоят още арести и повдигане на обвинения.

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Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. 

Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки.

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Тагове:

ГДБОП фентанил лаборатория акция задържани наркотици
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