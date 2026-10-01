Криминалист с хипотеза: Убийството на Илиян Филипов по-скоро не е поръчково

Личен мотив, а не конфликт, свързан с бизнеса - тази версия определи като по-вероятна криминалистът Иван Савов пред bTV. Той анализира убийството и последвалото задържане на заподозряния за физически извършител Славчо Магеров.

Разследващите продължават да работят по всички възможни версии, а според експерта категорични заключения могат да бъдат направени едва след като бъдат изяснени мотивът и връзката на задържания с престъплението чрез веществени доказателства и следи.

"Действително трябва да се работи по всички версии, които са допустими. Дори да имаме задържан заподозрян, както в конкретния случай, докато не се изясни мотивацията му да извърши деянието и дали наистина има пряка връзка на база веществени доказателства и следи, всичко остава възможно", коментира криминалистът.

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Според него един от ключовите елементи е начинът, по който е извършено убийството – два изстрела от близко разстояние.

"Това, което е интересно в случая, е начинът на извършване на деянието. Това са, доколкото разбрах, два изстрела от близко разстояние, което означава, че има пряка визуална комуникация, а може би дори и вербална", посочи експертът като уточни, че на записите от камерите едва ли ще има звук.

По думите му подобен начин на действие може да насочи разследващите към версията за личен мотив.

"Подобен тип деяния обикновено говорят за някакъв личен мотив", заяви криминалистът.

Той направи разграничение между начина, по който е извършено това престъпление, и действията, които според професионалния му опит биха били по-характерни за професионален наемен убиец.

"Професионалистът би стрелял с дълго оръжие от известна дистанция, много вероятно заглушено, за да може да има достатъчно време да се изнесе от мястото. И в никакъв случай не би оставил следи или би положил всички възможни усилия да няма следи от себе си", обясни той.

Криминалистът изрично уточни, че на този етап става дума за хипотеза, тъй като цялата информация по случая е известна единствено на разследващите.

"Това са спекулации в момента, защото ние не знаем подробностите, които само разследването знае. Но аз имам подозрението, че тук ще излезе, че мотивът е по-скоро някакъв личен, отколкото свързан с бизнеса, и по-скоро не говорим за поръчково убийство", каза той.

Експертът обаче не изключи напълно възможността задържаният да е бил използван от друг човек за извършването на престъплението.

„Не е невъзможно този човек просто да е бил стимулиран да извърши подобно нещо. Това също не е невъзможно, но по-вероятният сценарий е наистина да се касае за нещо, което извършителят е приел като личен мотив, за да извърши това деяние“, коментира криминалистът.

Според експерта внимание заслужава и обстоятелството, че жертвата не е била с охрана.

„Ако един бизнесмен от такъв калибър знае, че някой му има зъб, първото, което прави, е да си наеме охрана. Има хора, които за много по-малко си наемат охрана“, посочи той.

Според него една от възможните хипотези е жертвата да е излязла от дома си, без да очаква опасност.

„Напълно е възможно, седейки в дома си, да не е имало някой с него дежурен и примерно да е бил повикан да излезе навън. И ето тук вече можем да поспекулираме – от човек, когото познава, или човек, който е използвал в случая физическия убиец, който да е навън, а жертвата да не е имала притеснението, че може да ѝ се случи нещо“, обясни криминалистът.

Експертът коментира и поведението на мъжа при задържането му. По време на продължилите повече от два часа действия на криминалистите той изглеждал спокоен и не правил опити да се прикрива.

Според експерта това поведение може да има коренно различни обяснения.

„Това може да говори две неща. Или, на първо място, че човекът напълно е съзнавал какво е извършил и дори може би е очаквал, че ще бъде задържан. Или, на второ място – абсолютно обратното – че е сигурен, че не е той и смята, че някой го е натопил“, каза криминалистът.

Той даде положителна оценка на действията на разследващите при задържането и огледа.

„Това, което беше хубаво, е, че огледните действия са продължили достатъчно време. Полицията не е претупала нищо, надявам се. Изглеждаха и стояха добре колегите, което чисто професионално мога да кажа, че е било цел от много години назад да се случва“, коментира експертът.

Разследването продължава, като към момента компетентните органи работят по всички версии за мотива на престъплението.

Илиян Филипов бе убит с два изстрела, единия в главата в 1 ч след полунощ на 30 септември в имот, който притежава в пловдивския кв. "Христо Смирненски". От МВР и прокуратурата заявиха вчера, че се работи по всички възможни версии и се издирват свидетели. По-късно излязоха и записи от камери, на които се вижда човек със слабо телосложение и качулка, който напуска територията на комплекса, където се намира имотът на Филипов и където беше извършен разстрелът. По-късно стана ясно, че има задържан и това е криминално проявеният Славчо Магеров, който е бил съдружник на убития Илиян Филипов.