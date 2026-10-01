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PIMK след убийството на Филипов: Компаниите са финансово стабилни

Всички поети ангажименти, ще са изпълнени в срок, добави компанията

01.10.2026 | 12:30 ч. Обновена: 01.10.2026 | 12:30 ч. 11
PIMK, Facebook официална страница

PIMK, Facebook официална страница

Ръководството на "PIMK Холдинг" излезе с официална позиция към клиентите, доставчиците и партньорите на групата след смъртта на съсобственика Илиян Филипов.

"В този тежък за всички нас момент ръководството на дружествата от групата PIMK ви благодари за подкрепата и съпричастността след загубата на Илиян Филипов. Искаме да ви уверим, че всички дружества от групата продължават своята работа със същия интензитет. Поетите към вас ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите уговорки, а текущите проекти и услуги продължават без прекъсване", се казва в съобщението на ръководството, публикувано на официалната страница във Facebook.

Ръководството добавя, компаниите от холдинга са финансово стабилни, а ръководните екипи и служителите ни продължават работа с нормален ритъм и остават на разположение по всички текущи въпроси.

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"Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате. Благодарим ви за доверието и за дългогодишните партньорства!", се казва още в съобщението.

Бизнесменът и собственик на “Ботев” ПловдивИлиян Филипов беше застрелян вчера около 1 часа през нощта в имот в пловдивския квартал "Христо Смирненски", който според органите на реда е негова собственост. От полицията и прокуратурата обявиха, че се работи по всички версии за убийството. 

 

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