Русинова след тежката катастрофа на "Тракия": Това е геноцид

Много тежка катастрофа на автомагистрала "Тракия" край Вакарел отне живота на служител на "Автомагистрали" и рани други двама.

Мъжът е работил на аутобана, когато става верижна катастрофа между три автомобила. Единият от тях го удря фатално. По първоначална информация причината за трагедията е аквапланинг.

Пострадалите са трима.Мъжът, служител на дружеството "Автомагистрали", е починал на място. Неговият колега също е пострадал, но впоследствие е освободен за домашно лечение.

Пострадал е и водачът на един от автомобилите, който е с мозъчно сътресение и леки контузии. Той все още остава на лечение в болницата.

Направени са тестове за алкохол и наркотици на всички участници в пътнотранспортното произшествие. Резултатите са отрицателни. Образувано е и досъдебно производство.

Тази сутрин bTV е поканила и представител на дружеството „Автомагистрали“. Оттам обаче отказали коментар, но потвърдили за инцидента.

От две години се знае, че този участък е опасен, тънем в безхаберие

"За този участък на автомагистрала "Тракия" от две години има проект и се знае много добре, че там асфалтовото покритие трябва да бъде сменено, защото то е силно износено и не отговаря на нито един действащ нормативен акт в България. Две години ние тънем в пълно безхаберие и не сменяме асфалта. Там има десетки пострадали водачи, които всички са санкционирани за несъобразена скорост спрямо пътните условия“, коментира пред телевизията Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

“Но нека бъдем честни. Как може да се съобразите с пътни условия, които не отговарят на нито една норма в България? Как може Вие като водач, аз или който и да е друг да разберем, че асфалтовото покритие е много хлъзгаво, и съответно да вземем мерките, които би следвало да предприемем? Така че безхаберието на държавата сериозно стои в основата на този инцидент и това можеше да бъде избегнато. Аз минах само 40 минути преди инцидента и там вече беше станала друга катастрофа. Веднага след тази катастрофа коментирах с колегата, с когото пътувах, че скоро очаквам да стане още по-голяма катастрофа. Точно 40 минути след нас е станал и фаталният инцидент", посочи тя.

Износените настилки и аквапланинга

„Има участъци в България, където асфалтовото покритие е толкова износено, че водата се задържа отгоре като микрофилм. Много трудно водачите могат да предприемат каквито и да било действия, когато попаднат в аквапланинг.

На теория държавата трябва да се погрижи да ни предостави безопасни пътища, по които да не попадаме в аквапланинг. Ето тук, където се намираме в момента, във Владая, имаме още по-сериозен проблем“, коментира Русинова.

Надявам се премиерът да ме чуе

„Аз наистина се надявам този път министър-председателят да ме чуе много добре, защото министърът на финансите не позволява в момента в България да се ремонтира нито един път. Ние сме изправени пред риск дори да останем без зимно поддържане. В момента в нито един опорен пункт няма и една лопата с луга или с каквото и да било друго. Тоест през зимата има риск пътищата да останат затворени. Това е тотално безхаберие. Разберете, не може да сме врагове на собствения си народ и да избиваме хората по пътищата“, заяви тя.

Района на Владая е опасен

В района на Владая само от началото на годината са станали над 40 пътнотранспортни произшествия.

"Два проблема. Първият е асфалт за леко и много леко движение, който е силно полиран. Ефектът, за който ви казах – задържа се вода. Следващият проблем, който ние констатирахме, след като само преди месец направихме изследване, е така нареченият ефект на битупланинга. Тоест при горещо време битумът излиза отгоре, над фракцията, и настилката става още по-хлъзгава, отколкото при аквапланинг. Ако при аквапланинг на теория може да вземете някакви мерки, гумите да ви помогнат или да намалите скоростта, то тук няма какво да ви помогне. И ограничаването на скоростта няма да помогне за предотвратяването на катастрофите“, заяви Диана Русинова.

Държавата да влезе в компетенциите си

"Държавата да влезе в своите законови компетенции и да разбере, че не може да не поддържа пътищата. Това е геноцид над българските граждани. Изтрепваме се по пътищата, защото държавата отказва да изпълнява задълженията си и да поддържа пътищата. Разберете, нито можем да сменяме знаци, нито можем да направим маркировка, нито можем да оправим асфалта. Това е задължение на държавата, за което ние си плащаме винетки и пътни такси.

Аз призовавам всички онези, които смятат, че можем да не ги поддържаме, първо да си дадат ясна сметка, че оттук нататък всичката тази кръв ще бъде по техните ръце.

И да отидат и да обяснят на близките на жертвите какво са направили“, апелира още тя.