Николай Попов: Мъжът, причинил ПТП с жертва край Владая, е служител на финансовото министерство

Николай Попов, бащата на трагично загиналата на пътя Сияна, показа на фейсбук страницата си снимка на виновния шофьор от катастрофата на "Владая".

Той твърди, че Антоний Сотиров е служител в Министерство на финансите. Синът на загиналата жена при катастрофата определя държанието му по време на катастрофата като на хладнокръвен убиец.

Ето и поста му фейсбук:

"По информация на страницата "Красив Бургас“ това е Антоний Сотиров – служител на Министерството на финансите.

Този човек причинява катастрофата край Владая, при която загина жена.

"Поведението на място е на хладнокръвен убиец. Не можеш да убиеш човек, да смажеш автомобила, с който се движи, гледаш собствените си деца и семейството си, а след това да гледаш материалните щети по автомобила. Какъв човек трябва да си?“, казва синът на загиналата жена пред bTV.

Убиецът на Сияна също не и помогна, остави я да агонизира, а през това време пиеше кафе …..

Извършителя е освободен…..тук е така!"

От финансовото министерство отговориха пред bTV, че до този момент при тях не е постъпвало официално уведомление от компетентните органи за настъпилата катастрофа.

"Поставените въпроси се отнасят до конкретно физическо лице и до обстоятелства, които не са свързани с изпълнението на служебни задължения или с осъществяваната от МФ дейност“, посочват от Министерството на финансите.

От прокуратурата съобщиха, че на шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. От съобщението на държавното обвинение става ясно, че не е поискана по-тежка мярка за неотклонение и Сотиров вече е на свобода, но без шофьорска книжка.

От СДВР заявиха за bTV, че шофьорът има общо 9 фиша – 4 за превишена скорост, по две за това, че не е носил контролен талон и не е спазвал пътната маркировка, и 1 за управление на технически неизправно МПС.

Синът на загиналата жена заявява още, че Антоний Сотиров е карал с превишена скорост.