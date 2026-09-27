Диана Русинова пита Радев: Кога ще ремонтирате пътищата, като завали сняг ли?

Тази седмица 13 души загинаха по пътищата на България. Г-н Радев, обръщам се лично към Вас, защото имам нужда от Вашата помощ. Не за поредния разговор за "войната по пътищата“, а за битката с пътищата. С пътищата, по които хората са принудени да се движат всеки ден. Пътищата, по които дори и нашите деца умират.

Товапише Диана Русинова в публикация във Facebook.

"От Вашето правителство са спрени жизненоважни ремонти по пътищата. А има участъци, които не могат да чакат повече: Владая, АМ "Хемус“, Хаинбоаз, АМ "Тракия“, свлачището при Пампорово. На места асфалтът е толкова износен, че човек се пързаля по него и с обувки, как може там да се мине безопасно с кола? При дъжд става още по-страшно. После идва неизбежното – катастрофите и отново чуваме, че виновен е шофьорът“, пише още Русинова.

По думите й водачите не могат "вечно да са виновни за всичко“.

"Не може държавата да знае в какво състояние е настилката и да оставя хората да пътуват по нея. Това е равносилно на безхаберие и бягане от отговорност! Не може да чакаме следващата жертва, за да признаем, че проблем има.“

Русинова се обръща директно към Радев:

Вие сте генерал от Българската армия. Във Вашите ръце е отговорността за живота и здравето на българските граждани. Знаете какво означава да трябва да пазиш и защитаваш гражданите, когато опасността е на прага. Днес тази отговорност е Ваша и на Вашето правителство.“

"Затова Ви питам: кога ще възстановите ремонтите на опасните участъци? Зимата, когато завали сняг ли? Какво ще направите сега, преди снегът да е дошъл? Ще посочите ли кой сте съгласен да стане следващата жертва на пътя, за да започне държавата да действа? Пътищата можете да оправите Вие, ние можем само да Ви подкрепяме в тези усилия.

В края на публикацията си тя отправя още едно остро послание:

"Асфалтът няма да се смени сам. А кръвта по пътищата ни няма да спре с оправдания. Или ще продължаваме така? При всеки дъжд – жертва? Не искам да вярвам, че български генерал може да развее бялото знаме пред битка, която не само можем, а трябва да спечелим в името на нацията.“