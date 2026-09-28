Русинова: Пътищата ни са отвратителни, бунища!

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики коментира пред bTV тежката катастрофа от уикенда, в която загинаха четирима души край Сопот. По думите ѝ в участъка асфалтът е износен.

Пътният експерт добави, че на много места у нас пътната настилка е в ужасно състояние, включително и на магистралите “Хемус” и “Тракия”. Според Русинова е време държавата да се намеси.

Според нея от години има сигнали за необходимост от подмяна на пътната настилка в района. По думите ѝ полицията, областното пътно управление и местните институции многократно са настоявали за преасфалтиране заради недостатъчното сцепление на настилката, но ремонт не е извършен.

Според Русинова поставянето на разделителни колчета, въвеждането на контрол със средна скорост и останалите мерки за безопасност не могат напълно да компенсират проблемите с пътната настилка.

Русова се обърна персонално към премиера Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев, призовавайки ги да отпуснат средства, за да се ремонтират онези пътни участъци в страната, в които асфалтът е износен и на практика вече е приключил експлоатационния си живот.

По думите ѝ не е нормално асфалтът да не се подменя с години.

“Има участъци в България, в които и с обикновени обувки ще се подхлъзнете, пък какво остава за шофьорите?! Пътищата ни са превърнати в бунища, отвратителни са“, категорична е Русинова.

Експертът подчерта, че колкото и лоша да е културата на шофиране на българина, пътищата ни си остават сред водещите фактори за катастрофите на пътя.