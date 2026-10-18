Температурите се повишават в понеделник, ще надхвърлят 20°

През следващото денонощие от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, през деня до предимно слънчево време. Значителна ще се задържи до обяд над източните райони и на места там ще превали. В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините ще бъде мъгливо.

Ще духа слаб до умерен вятър, през нощта – от запад, през деня – от северозапад. След обяд вятърът ще отслабва и стихва. Температурите още ще се повишат, минималните ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°, а максималните – между 16° и 21°, в София – около 17°. Атмосферното налягане ще бъде без съществена промяна, близко до средното за месеца, сочи прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Пред обяд на места по северното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, който след обяд ще отслабва и стихва. Максималните температури ще бъдат 17°-20°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна. Най-високите върхове през по-голямата част от деня ще останат в облачния слой. На места преди обяд ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Във вторник ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над Източна България. Преди обяд на места в равнините и котловините ще бъде мъгливо. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, ще е до умерен. Температурите ще се повишат и преобладаващите минимални ще бъдат между 3° и 8°, в източните райони – по-високи, а максималните – между 17° и 22°.

В сряда ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. Ще е предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и и висока облачност.