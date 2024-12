Атака срещу CNN, след като освободен сирийски затворник се оказа... престъпник

Сириец, смятан за затворник, спасен от коренспондент на американската медия CNN, се оказа бивш офицер от разузнаването в правителството на Башар ал-Асад.

След светкавична офанзива, която свали 24-годишния режим този месец, бойци на опозицията освободиха хиляди хора, държани в бруталната мрежа от затвори, управлявани от бившето правителство. Няколко дни след това екип на CNN се озова в един от затворите, където откри "забравен" затворник, който репортерката освободи. Веднага обаче се появиха съмнения, че случката е инсценирана. Това накара медията да започне проверка на случая.

Видеото, излъчено в четвъртък, показва Клариса Уорд от CNN и нейния екип, придружени от опозиционен боец, разхождайки се из таен затвор в столицата Дамаск, когато се натъкват на „скрит затворник“.

„Аз съм цивилен. Аз съм цивилен“, казва затворникът, докато се свива под одеялото с вдигнати ръце.

CNN's irresponsible reporting is a slap in the face to all the hard working and dilligent journalists who have been covering Syria for years, often at great personal risk. Heads should roll... https://t.co/oUBuGVJmZ8 — Christian Henderson (@CjvHenderson) December 17, 2024

Мъжът, който се идентифицира във видеото като Адел Гарбал от Хомс, всъщност се оказа Салама Мохамад Салама, според сирийската платформа за проверка на факти Verify Sy в неделя – твърдение, потвърдено по-късно от собственото разследване на CNN.

Салама твърди пред CNN, че е бил задържан три месеца, след като телефонът му е бил претърсен и по-късно е бил преместен в друг арест в Дамаск. Въпреки това Verify Sy съобщи, че жители казват, че той е бил в затвора за по-малко от месец по обвинения, свързани с изнудване.

Уорд казва в репортажа си, че тя и нейният екип са били в затвора, първоначално търсейки американския журналист Остин Тайс, който изчезна през 2012 г., когато беше отвлечен в столицата по време на репортажна обиколка за отразяване на въстанието срещу Ал-Асад.

Does no one see how problematic—and staged—this is? Shame on you, @clarissaward @CNN, for exploiting Syrian survivors and profiting off the pain of suffering communities. This isn’t journalism; it’s ego-driven sensationalism. cc @NatEnquirer @TheSun #Syria https://t.co/oeayi3OPHn — Raja Althaibani (allegedly) (@RajaAlthaibani) December 12, 2024

Бележка, споделена под публикацията на Уорд в X, където тя го нарече „един от най-необикновените моменти“ в кариерата си, сега гласи: „Истинското му име е Салама Мохамад Салама. Салама, известен като „Абу Хамза“, е първи лейтенант от разузнаването на сирийските военновъздушни сили, печално известен с дейността си в Хомс. Жителите го идентифицираха като човек, който е често е патрулирал на контролно-пропускателен пункт в западния вход на района.

След публикуването на репортажа, потребителите в социалните медии започнаха да поставят под съмнение отразяването на CNN, като някои дори обвиниха американското издание, че е инсценирало целия инцидент. Един потребител даде за пример „перфектно поддържаните нокти“, „чистите дрехи“ и цялостния добре поддържан външен вид на Салама, хвърляйки съмнения относно истината зад широко споделяното видео в мрежата. Други отбелязаха, че той дори не е мигнал, коато е излязал на слънце навън, въпреки че три месеца е държан в тъмнина.

След разясненията в понеделник мнозина поискаха CNN да се извини за първоначалния си репортаж.

Потребител в Х обвини американската медия, че прехвърля вината директно върху Салама и „освобождавайки се от всякакви неправомерни действия“.

Many of us correctly suspected that CNN staged the prisoner story. CNN is now backtracking, shifting blame onto the man while absolving itself of any wrongdoing.@clarissaward own up and apologise for misleading your viewers. https://t.co/CkoqXb7GZx — Ismailoğlu Pasha (@IsmailogluF) December 16, 2024

CNN каза, че не знае къде се намира Салама и не е успял да се свърже с него.

