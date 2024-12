Севернокорейците маршруват към месомелачката във войната на Путин в Украйна

Севернокорейците бяха хвърлени в ничия земя в едно светло утро през декември. Нямаше го нито прикритието на мрака, липсваше загрижеността на генералите им. На едно от най-наблюдаваните бойни полета навсякъде по света около две дузини бойци, извървели дългото пътуване от отшелническия режим на Ким Чен Ун, се събраха заедно, след което просто изтичаха към украинските линии. Облечени в зелените униформи на руската армия, корейците не направиха опит да потърсят прикритие и бързо бяха забелязани да пресичат заснеженото поле от украински дрон. След предаване на живо на монитора си, 35-годишният Виталий разпозна тактиката зад очевидното желание за смърт на корейците.

Ветеран от битката при Бахмут, офицерът от специалните части е виждал вълни от руски убийци и изнасилвачи, изпратени на смърт в Донбас. „Групата "Вагнер" имаше проста заповед: напред или смърт. Изглежда абсолютно същото важи и за корейците“, казва той, цитиран от The Times.

Нападението беше едно от многото, извършени по левия фланг на украинците в Курск сутринта на 15 декември. Според Пентагона стотици млади корейци, без съмнение виждащи външния свят за първи път, са загинали.

„Да видим такава голяма група да се движи заедно беше като мечта за нашите минохвъргачки и картечари“, казва Виталий няколко часа след като наблюдава първата битка. „Не знам дали всички са умрели. Но казано по този начин, атаката беше спряна доста бързо."

Зловещи снимки на трупове, лежащи в снега, бързо бяха публикувани онлайн. Едно шокиращо видео показа как руски войник се опитва да изгори лицето на мъртъв севернокореец, за да прикрие етническата му принадлежност – още едно доказателство, според президента Зеленски, за варварството на Путин.

„Няма нито една причина севернокорейците да се бият и да умират за Путин“, написа той в X. „И дори след като го направят, Русия има само унижение за тях.“

