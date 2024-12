“Липсващият” конгресмен Кей Грейнджър, когото откриха в дом за възрастни, предизвика буря в социалните мрежи

Новината, че конгресменът Кей Грейнджър живее в заведение за пенсиониране и преживява "много бърз" спад, предизвика протест в социалните медии тази седмица в целия политически спектър на Щатите.

Сред тези гласове беше и този на милиардерът Илон Мъск, ключов съветник и поддръжник на новоизбрания президент Доналд Тръмп.

“Може би трябва да имаме някакъв основен когнитивен тест за избрани служители? Това става лудост…“, каза Мъск във връзка с новините за Грейнджър, съобщава Fox news.

Бившият прессекретар на Министерството на образованието Анджела Морабито каза, че персоналът на Грейнджър вероятно е “съучастник“ на случващото се.

“УАУ: Конгресменът Кей Грейнджър (R-TX), която не е гласувала по законопроект от шест месеца, живее тайно в старчески дом. Документите показват, че тя има персонал от 25 души. Ако някой от тях знае - и би било трудно да не знаем – те са съучастници“, сподели Морабито на X.

WOW: Rep. Kay Granger (R-TX), who hasn't voted on a bill in six months, has been living in a nursing home in secret. Records show she has a staff of 25. If any of them knew - and it would be hard not to know - they are complicit. pic.twitter.com/Qit2jeqsAL — Angela Morabito (@AngelaLMorabito) December 22, 2024

Бившият представител на щата Тексас Джонатан Стикланд също коментира Грейнджър, като изрази, че е наясно с нейните проблеми с паметта.

“Никой не трябва да се сърди на конгресмена Кей Грейнджър. Преди шест години (като избран служител, който работеше редовно с/около нея) беше очевидно, че тя има сериозни проблеми с паметта. Тя нямаше представа какво се случва известно време. И все пак нейните приятели, семейство и персонал са я излъгали и са я оставили на поста заради собствената си изгода”.

No one should be mad at Rep. Kay Granger. Six years ago (as an elected official who worked regularly with/around her) it was obvious she had serious memory issues. She has had no idea what was going on for a while. Yet her friends, family, and staff lied to her. They failed… — Jonathan Stickland (@RepStickland) December 22, 2024

Републиканският сенатор от Юта Майк Лий каза, че новината за Грейнджър бележи "убедителен аргумент за ограничения на мандата".

Отсъствието на Грейнджър беше съобщено за първи път от Dallas Express в петък, който цитира избирател от нейния район, който каза, че тя живее в заведение за грижа за паметта в Тексас.

Политическият репортер Ханс Никълс призна, че е пропуснал историята за Грейнджър поради ограничените ресурси за журналисти в CNN в понеделник.

„[Ние] … имаме ограничени ресурси и ограничено време, за да докладваме всички тези истории. Въпреки това трябваше да получим историята на Кей Грейнджър. Искам да кажа, че ще притежавам част от това, като човек, който прекарва известно време на Хълма .. Знаете ли, колективно всички сме виновни, като, знаете ли, поотделно е трудно да се разбере вината“, каза Никълс.

Историята с Грейнджър идва след година, която беше определена от когнитивните и умствени проблеми на президента Байдън, които в крайна сметка доведоха до изваждането му от номинацията на Демократическата партия. Появиха се съобщения за координирани усилия да се прикрие отслабването му от обществеността.

Прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер, която многократно отхвърли въпросите относно способността на Байдън да служи, каза пред CNN през юни 2022 г., че на самата нея й е било трудно да се справи с президента.

„Дон, ти ми задаваш този въпрос“, възкликна видимо слисаният Жан-Пиер и допълни: "О, боже мой. Той е президентът на Съединените щати."

Изпълнителният директор на Women for America First, Кайли Джейн Кремер, написа на X: “Не само ръководството, но и всички колеги, които са били наясно. Точно както сме възмутени от Байдън, трябва да има същото възмущение и от Кей Грейнджър“.

Членове на екипа на Байдън са забелязали неговата избледняваща издръжливост и нарастващо объркване през първите няколко месеца от мандата му, според нов доклад на Wall Street Journal.

The claim that no one knew about congresswoman Kay Granger's dementia is laughable. Here she is speaking before Congress back in March, stammering and stumbling over every sentence while relying verbatim on a written script. This is painful to watch: pic.twitter.com/pHoltKurZg — Ken Klippenstein (@kenklippenstein) December 22, 2024

Вестникът базира доклада си на интервюта с близо 50 души, включително настоящи и бивши служители на Белия дом, които са взаимодействали директно с президента, както и законодатели.

Калифорнийският демократ Ро Хана каза на X, че този Конгрес има “склеротична геронтокрация“.

“Дългото отсъствие на Кей Грейнджър разкрива проблема с Конгреса, който възнаграждава старшинството и връзките повече от заслугите и идеите. Имаме склеротизирана геронтокрация. Нуждаем се от ограничения на мандатите. Трябва да извлечем големи пари от политиката, така че едно ново поколение американци да може тичам и сервирам“, публикува Хан.

Прогресивният независим журналист Кен Клиппенщайн публикува във връзка с видео на Грейнджър, говореща на пода в Камарата, по-рано през 2024 г.

“Твърдението, че никой не е знаел за деменцията на конгресмена Кей Грейнджър, е смешно. Тук тя говори пред Конгреса през март, заеквайки и препъвайки се във всяко изречение, докато разчита дословно на написан сценарий. Това е болезнено за гледане“, сподели Клипенщайн.

Грейнджър, която е на 81 години, не се кандидатира за преизбиране и се пенсионира в края на мандата на Конгреса следващия месец. Тя до голяма степен отсъстваше от Капитолия през последните месеци, като за последно гласува на 24 юли. Тази година тя не присъства при над 54% от гласовете. Тя също така се оттегли от позицията си в Комитета по бюджетните кредити на Камарата на представителите, който изготвя законопроектите, които финансират федералното правителство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.