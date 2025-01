Прощалната реч на Байдън ще сложи край на 50-годишната му кариера

Тази вечер американският президент Джо Байдън ще говори в прощална реч преди да предаде властта на 47-ят президент на САЩ Доналд Тръмп. Байдън ще се опита да представи управлението си като “трансформиращо”, а речта му идва на фона на това, че не напуска Белия дом при собствени условия.

Речта ще бъде и сбогуването на Байдън с нацията и край на 50-годишната му политическа кариера. От Белият дом не разкриват какво планира да каже Байдън в речта си, която ще бъде произнесена в 20:00 ч. местно време.

През последните месеци той се опитва да затвърди наследството си на президент, който стабилизира вътрешната политика и същевременно укрепва лидерството на Америка в чужбина. Президент, който изведе страната от пандемия, направи исторически инвестиции в инфраструктура и чиста енергия и работи за укрепване на демократичните институции както в национален, така и в световен мащаб.

В писмо, публикувано преди речта му, Байдън заяви, че страната е “по-силна, по-просперираща и по-сигурна“, отколкото преди четири години, пише “The New York Times”.

“За мен беше привилегия да служа на тази нация повече от 50 години“, написа Байдън и допълни: “Никъде другаде на Земята едно заекващо дете, произхождащо от скромни семейства в Скрантън, Пенсилвания, и Клеймонт, Делауеър, не би могло един ден да седне зад “Решителния стол“ в Овалния кабинет като президент на Съединените щати. Отдадох сърцето и душата си на нашата нация. И в замяна бях благословен милион пъти с любовта и подкрепата на американския народ. Историята е във вашите ръце“, добави той.

Since Kamala and I took office, our nation has become stronger at home and in the world.

America today is more capable and prepared than we have been for a long time.

While competitors are facing stiff headwinds, we have the wind at our back.

This is what we're handing over.