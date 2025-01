Фон дер Лайен поздрави 47-я президент на САЩ Доналд Тръмп

Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия поздрави 47-я президент Доналд Тръмп по случай встъпването му в длъжност.

“Най-добри пожелания президент @realDonaldTrump за вашия мандат като 47-ми президент на Съединените щати. ЕС очаква да работи в тясно сътрудничество с вас за справяне с глобалните предизвикателства. Заедно нашите общества могат да постигнат по-голям просперитет и да укрепят общата си сигурност. Това е трайната сила на трансатлантическото партньорство”, се казва в съобщението, публикувано в ѝ.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.

The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.

Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.

This is…