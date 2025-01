Мъск по стъпките на Тръмп, иска да смени името на Ламанша

Илон Мъск се проявява като един истински последовател на президентът на САЩ Доналд Тръмп. Милиардерът предложи преименуването на Ламанша на “Каналът на Джордж Вашингтон“ на името на първия президент на Америка.

Споделяйки карта на Ламанша с предложеното ново име в X, Мъск каза: “Ново име за водата, която разделя Англия и Франция. Постът му може и да е за “специалните отношения“ между Великобритания и САЩ и географската им изолация от останалата част на Европа.



Каквато и да е причината, собственикът на Tesla и X не обясни повече защо каналът трябва да бъде преименуван.

Това не е първият път, когато Мъск се опитва да дестабилизира политиката в Обединеното кралство, използвайки своята социална медийна платформа X като свой личен мегафон и разпространявайки (дез)информация.

New name for the water that separates England and France pic.twitter.com/R6Lipj1Dra