Това е лудост: Хаос сред журналистите, след като Тръмп обяви, че САЩ искат контрол над Газа ВИДЕО

След като президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати трябва да поемат собствеността върху Газа, сто ръце в Източната зала на Белия дом се вдигнаха светкавично. Всички журналисти, изпратени там да отразят т пресконференцията му с израелския премиер Бенямин Нетаняху, изпаднаха в лудост. Настъпи пълен хаос.

Нямаше достатъчно столове за всички репортери, дошли да отразят събитието, така че десетки журналисти се бяха натъпкали на островите, блъскайки се един в друг, докато буквално не се удариха в стената на Източната зала.

"The US will take over the Gaza Strip….we'll own it" - Donald Trump pic.twitter.com/GI279n2lD2 https://t.co/coHCHpw1L1

И когато Тръмп хвърли своята взривоопасно предложение за Газа, всеки един репортер започна да се бута напред, някои тръгнаха по пътеката, за да се съревновават с журналисти, които са получили седящи места. Така се създаде огромна човешка маса, като всички се опитваха да привлекат вниманието на президента. Размахваха се ръце, хората викаха, докато Тръмп стоеше на около 100 фута разстояние, гледайки надменно от върха на подиума, а израелските и американските знамена стояха за него.

„Това е лудост“, каза един репортер.

Различни репортери опитаха различни начини да привлекат вниманието на Тръмп, някои викаха името му, други подскачаха нагоре-надолу. А някои журналисти имаха собствена програма. Афганистанската журналистка от Белия дом Назира Карими, която се избута към предната част на залата, попита за родната си страна. Но, уви, тя подразни президента с тежкия си акцент.

„Имате ли някакъв план за промяна на ситуацията в Афганистан? Можете ли да разпознаете талибаните?“, попита тя.

„Това е красив глас и красив акцент. Единственият проблем е, че не мога да разбера и дума, която казвате“, отговори Тръмп.

“You have a beautiful voice and a beautiful accent. The only problem is I can’t understand a word you’re saying.”

Maybe the funniest Trump quote of all time. Instant classic.

pic.twitter.com/OMWCb8s7iI