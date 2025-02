Две години след ужасяващите земетресения в Турция ситуацията остава мрачна

6 февруари 2023 г. ще бъде запомнен като един от най-трагичните дни в историята на Турция през следващите десетилетия. В онази сутрин страната се събуди с опустошителните новини за земетресение, по-късно описано като „бедствието на века“, което удари 11 от югоизточните провинции на страната. По официални данни са загинали над 50 000 жители, а над 100 000 са ранени. Животът на още стотици хиляди беше преобърнат. Две години по-късно, а ситуацията на място е мрачна. Обещанията за възстановяване и доставка на домове в рамките на една година не са изпълнени и хиляди разселени жители продължават да съществуват в неизвестност, все още живеейки в палатки и контейнери при трудни условия.

Малко след земетресението президентът Реджеп Тайип Ердоган обеща 319 000 нови жилища до февруари 2024 г. с общо 680 000 до 2025 г. Това се случи само месеци преди общите избори и тези обещания събраха подкрепа от най-засегнатите да гласуват за управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) и действащия президент.

Многобройните доклади за неспособността на правителството да предотврати степента на щетите бяха забравени, въпреки че същото правителство прие 19 закона за амнистия за зониране от 1948 г. насам, които дадоха помилвания (срещу заплащане) на строителни предприемачи, които не отговарят на стандартите за безопасност. Много регистрирани след земетресението зони за събиране на палатки и хуманитарна помощ изчезнаха със строителния бум. През годините ПСР отхвърли 58 предложения от опозиционни политици, изискващи независим комитет за надзор, който да наблюдава безопасността на сградите. Предупрежденията на експертите от Камарата на инженерите-геолози прозвучаха напразно.

Година след земетресението Министерството на околната среда и урбанизацията заяви, че 46 000 жилища са финализирани. През януари 2025 г. същото министерство каза, че след земетресението са били финализирани 169 171 жилища. Това е 30% от обещаното, отбеляза Съюзът на камарите на турските инженери и архитекти (TMMOB) в доклада си за причините и последствията от земетресението. Междувременно, според управлението при бедствия и извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи, в момента има 395 контейнерни града в 11 провинции, които са дом на 650 000 граждани, чиито имоти са били унищожени или обозначени като опасни след земетресението. Остават оплакванията от липсата на достъп до стоки от първа необходимост, като електричество, отопление и вода.

