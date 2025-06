Иран атакува американски бази в Ирак, Бахрейн и Кувейт ВИДЕО

Иран изстреля ракети по американската база в Катар, съобщиха "Ал Арабия" и иранската държавна телевизия.

Според "Ал джазира" обект на атака са и US базите в Ирак, Бахрейн и Кувейт.

Информационните агенции Ройтерс и АФП съобщават, че над Доха се чуват експлозии.

Това се случва, след като по-рано американски медии съобщиха, че Иран се готви да изстреля ракети по американската база в Катар.

Американски служител е заявил пред Би Би Си, че Белият дом и Министерството на отбраната са наясно с потенциалните заплахи за военновъздушната база „Ал Удейд" в Катар и ги следят отблизо.

В социалните мрежи се появиха видеа на ракети, които прелитат над Доха.

В същото време Катар е затворил въздушното си пространство.

BREAKING: Iranian retaliation has started.

A number of missiles have been fired from Iran towards a major American base in Qatar. Air defense systems are intercepting missiles above Doha. pic.twitter.com/oSlyr6DX0z