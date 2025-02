Кола връхлетя хора в Мюнхен, има много ранени

Кола се вряза в хора в Мюнхен. Съобщава се за най-малко 15 ранени.

Шофьорът е задържан и не представлява заплаха за сигурността.

В момента в Мюнхен се провежда мащабна полицейска операция в близост до централната жп гара и служителите работят, за да проверят какво се е случило, заяви говорител, без да дава повече подробности.

Мюнхенската конференция по сигурността ще започне утре и в баварската столица по-късно днес пристигат вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и украинският президент Володимир Зеленски, отбелязва Ройтерс.

🚨Breaking News🚨

A car has ploughed into a crowd in a street in Munich streets of Dachauer Straße / Seidlstraße.

At least 15 people have been injured. pic.twitter.com/eNFAkcXlYj