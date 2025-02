Канадците отно яросто освиркваха химна на САЩ, американците се сбиха с тях ВИДЕО

Канадските хокейни фенове отново освиркваха „The Star-Spangled Banner“ – поставяйки началото на изпълнена с битка игра, която завърши с победа на САЩ.

Мачът на организирания от NHL турнир 4 Nations FaceOff можеше да бъде сбъркан с боксово събитие - с цели три налагания с юмруци, избухнали между американски и канадски играчи след широко разпространеното освиркване на националния химн на САЩ от над 20 000 гневни фенове.

Веднага щом певецът, членът на Кралските канадски военновъздушни сили Дейвид Гренон, започна да се рее: „О, кажи, виждаш ли“, тълпата в Bell Center в Монреал издаде агресивен и бумтящ хор от освирквания, който почти заглуши изцяло химна. Звуците станаха още по-бурни и силни, когато химна стигна до "и червеният блясък на ракетите" - върхът на мелодията.

До края на химна гласовете на контингент американските фенове се чуха за кратко, но отново бяха победени от очевидно ядосани и огорчени канадци.

Massive, loud boos during the U.S. national anthem at the USA-Canada hockey game in Montreal. Go Canada, go! pic.twitter.com/uApeS27zi0

За разлика от това „О, Канада“, националният химн на страната, се пееше из цялата арена без освирквания и с особен патриотичен плам.

Гордият отбор на САЩ не понесе обидата лесно. Бяха скъсани ръкавици и започна бой между американската звезда Матю Ткачук и Брандън Хейгъл от отбора на Канада. Други две битки избухнаха в секундите след първият сблъсък.

Враждебността към химна идва след като президентът Тръмп продължи своите опити да направи северния съсед на САЩ техен 51-ви щат за огорчението на канадските граждани.

Още в четвъртък Тръмп настоя, че Канада се нуждае от „нашата защита“ и ще има полза от присъединяването си към САЩ.

🚨 HOCKEY BRAWL ALERT 🚨

USA vs. Canada game turned into a BATTLEGROUND in RECORD TIME! 🇺🇸🇨🇦

3 FIGHTS broke out in just 9 SECONDS after Canadian fans BOOED the US National Anthem!

This is more than hockey; it's WAR on ICE! #4Nations #RespectTheFlag pic.twitter.com/a7u5D2nQAp