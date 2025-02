Туск: Капитулацията на Украйна би означавала поражение на целия Запад

Ако Украйна капитулира, това ще означава поражение на целия Запад. Полският премиер Доналд Туск отправи това предупреждение в социалната мрежа X.

"Принудителната капитулация на Украйна би означавала капитулация на цялата западна общност. С всички произтичащи от този факт последствия", написа още Туск.

A forced capitulation of Ukraine would mean a capitulation of the whole community of the West. With all the consequences of this fact. And let no-one pretend that they don’t see this.