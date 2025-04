Тръмп самодоволно: Държавите ми целуват задника, за да предоговорят митата ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на реч на дарителско събитие на Националния републикански комитет на Конгреса във вторник, че страните се редят на опашка, за да започнат преговори с него, заради новите му мита. Той всъщност беше изключително "цветен" в изказването си, заявявайки, че му "целуват задника".

Тръмп нарече продължаващата тарифна ситуация „добра“ и „легендарна“. Днес Белият дом потвърди, че Тръмп разглежда митата като инструменти за преговори за осигуряване на по-благоприятни търговски споразумения. Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит даде сигнал за откритост към други нации, потенциално посреднически в дискусии за тарифи с Тръмп, като заяви: „Донесете ни най-добрите си оферти и той ще ви изслуша“.

Trump: "These countries are calling us up. Kissing my ass." @atrupar

pic.twitter.com/C0XhgwRJE4