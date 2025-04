ЦРУ прати Ванс да убие папата: Мрежата полудя заради срещата на Джей Ди с Франциск ВИДЕО

Часове след като папа Франциск почина, социалните медии буквално бяха залети от конспиративни теории и шеги, свързващи смъртта му със срещата му с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Ванс се срещна с папата на Великден. В X той сподели, че е натъжен от новината за смъртта на Франциск.

Срещата на Джей Ди Ванс с папата дойде след напрежението между Ватикана и администрацията на Тръмп относно плановете на САЩ да депортират мигранти. Папата отдели "едва няколко минути" на Ванс, като му подари вратовръзка, броеници и три големи шоколадови великденски яйца за децата му.

The Pope, who cared for millions of poor people and immigrants, was forced to meet with JD Vance after Vance met with Vatican officials a day earlier. Not good enough, Vance pressured his way into the meeting with the Pope.#DemsUnited #DemVoice1 pic.twitter.com/2pcCIEx7F9