Мъск яростно опроверга, че му търсят заместник в Tesla: Грубо нарушение на етиката!

Председателят на Tesla Робин Денхолм заяви в четвъртък, че медийната информация за членове на борда, които са се свързали с фирми за подбор на персонал, за да търсят нов изпълнителен директор, който да замени Илон Мъск, е „абсолютно невярна“.

Денхолм добави, че бордът е силно уверен в способността на Мъск да продължи „да изпълнява вълнуващия план за растеж“.

Коментарът му дойде часове, след като Wall Street Journal публикува материал, според който бордът на директорите търси заместник на Мъск, тъй като не са доволни от представянето на Tesla.

"По-рано днес в медиите се появи съобщение, в което погрешно се твърди, че бордът на директорите на Tesla се е свързал с фирми за подбор на персонал, за да започне търсене на главен изпълнителен директор в компанията. Това е абсолютно невярно (и беше съобщено на медиите преди публикуването на доклада). Главният изпълнителен директор на Tesla е Илон Мъск и бордът е силно уверен в способността му да продължи да изпълнява вълнуващия план за растеж", гласи съобщението на страницата на Tesla в X.

Самият Мъск отговори гневно на публикацията в WSJ, избухвайки онлайн:

"ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ЕТИКАТА е, че WSJ публикува УМИШЛЕНО НЕВЯРНА СТАТИЯ и не включва предварително недвусмислено опровержение от борда на директорите на Tesla!"

Той по-късно добави, че медията дискредитира журналистиката.

It is an EXTREMELY BAD BREACH OF ETHICS that the @WSJ would publish a DELIBERATELY FALSE ARTICLE and fail to include an unequivocal denial beforehand by the Tesla board of directors! https://t.co/9xdypLGg3c