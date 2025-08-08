IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заливат ни опасни наркотици, много по-мощни от хероин и фентанил

Бакалов, Агенция "Митници": Комбинирането им води до масови случаи на смърт

08.08.2025 | 10:35 ч. Обновена: 08.08.2025 | 13:33 ч. 48
БГНЕС

Нов смъртоносен наркотик, в пъти по-силен от хероин и фентанил заплашва Европа. Властите у нас вече съобщават за заловени количества различни забранени вещества.

Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция “Митници”, заяви, че опасните наркотици са от групата на т.нар. "нитазени". 

"Нитазените се появиха на пазара в Европа през 2019 г. Разликата между тях и фентанила е, че фентанилът е одобрен в хуманната медицина, докато те не са, тъй като са много по-мощни - около 1000 пъти са по-мощни от хероин", заяви Бакалов пред bTV.

Той заяви, че използването на дрогата, в комбинация с фентанил или други вещества, води до масови случаи на смърт. Бакалов добави, че смесването на наркотици вече е широко разпространено в Западна и Северна Европа, САЩ, Канада, Австралия, докато България още е на вълна предимно от използване на фентанил.

Бакалов добави, че има случаи на несъзнавано използване на тези наркотици. Например, ако са поръчани нелегално лекарства за депресивни състояния, като "Ксанакс" или "Ксилазин", пациентът да получи фалшив препарат, който съдържа фентанил. Основната причина да се прави това е, че тези наркотици са много по-евтини, печалбата скача. 

Той добави, че фентанил се слага дори в кокаин, а комбинациите на различни наркотици са унищожителни за човешкия организъм. 

