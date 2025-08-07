Тръмп разполага с всички карти, за да спре войната Русия-Украйна, само трябва да ги използва

На 14 юли президентът Тръмп обяви, че най-накрая е готов да предостави допълнителни оръжия на Украйна и да наложи нови тарифи на Русия в рамките на 50 дни – до 2 септември – ако руският президент Владимир Путин не прекрати незаконната си война на агресия и терор в Украйна.

Това даде на Русия празен чек за още 50 дни безсмислена смърт и разрушения. В резултат на това на Москва не бяха наложени ограничения.

На 28 юли обаче Тръмп промени решението си и съкрати едностранния си срок. Ден по-късно, докато летеше към дома си от Шотландия, президентът заяви, че Русия има точно 10 дни, за да спре войната си. Всички погледи сега са насочени към 8 август и евентуалната бъдеща среща между двамата в идните дни.

Засега това изглежда не влияе на Путин, който продължава да обстрелва с ракети невинни украинци, въпреки финтовете на Тръмп.

Украйна със сигурност може да използва цялата военна помощ - отбранителна и офанзивна, която може да получи от САЩ и съюзниците им от НАТО. Дори това да означава, че Украйна трябва да купува американски оръжия чрез страните от НАТО, за да поддържа сигурността си, както предпочита президентът Тръмп и както предвещава споразумението за търговски минерали между САЩ и Украйна.

Тръмп обаче има две допълнителни карти с висок залог, които могат не само да укрепят собствената му преговорна позиция и престиж, но и по-важното, да помогнат едновременно с това на Украйна - по-строги санкции срещу Русия и замразяване на трансферите на руски активи към Украйна.

Ако президентът наистина иска да сложи край на войната и да преговаря от собствената си позиция на сила срещу руския диктатор, тогава първата му карта са вторичните санкции и стриктното им прилагане срещу Русия и нейните съюзници съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA).

Втората му карта е новото правомощие, предоставено на президента от Конгреса миналата година, да конфискува и прехвърля всички замразени суверенни активи на Русия, които стоят бездействащи във финансовата система на САЩ. Той може да започне с 5 милиарда долара, обездвижени във Федералния резерв.

Няма илюзия, че президентът има високо в дневния си ред какво мисли Конгресът, но Тръмп би бил напълно подкрепен от силно проукраинско мнозинство в другия край на Пенсилвания Авеню. Въпреки гласовитото малцинство от републикански изолационисти, демонстративната подкрепа на Конгреса за Украйна остава въпреки трите години война и умора от войната.

Що се отнася до вторичните санкции, сенатор Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина) и сенатор Ричард Блументал (демократ от Кънектикът) внесоха двупартийния Закон за санкциониране на Русия на 1 април. Той вече има 83 съвносители в 100-членния Сенат. Тръмп флиртува с одобрението му, но лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун (републиканец от Социална демократична партия) не позволява гласуване без предварителната благословия на Тръмп. В Камарата на представителите съществува съпътстващ законопроект, внесен от Брайън Фицпатрик (републиканец от Пенсилвания) и Майк Куигли (демократ от Илинойс), който към днешна дата има 88 двупартийни съвносители.

Войната на Русия срещу Украйна се финансира от износа на изкопаеми горива, който е донесъл близо 1 трилион долара от 2022 г. насам, като се очакват 200 милиарда долара само през 2025 г. Кремъл продължава да насочва около половината от тези приходи - около 500 милиарда долара - към своите военни. Докато парите от енергетика продължават да текат, ще тече и войната.

Тревожната част е откъде идват тези пари. Китай купува около 40% от изкопаемите горива на Русия, което я прави ключов фактор, докато Индия взема още 25%, предимно суров петрол и въглища. Прекратяването на този цикъл означава спиране на паричните потоци. Сега е ред на президента Тръмп да упражни любовта си към тарифите за по-голямо благо.

Съвсем наскоро Комисията по финансови услуги на Камарата на представителите, под ръководството на председателя Френч Хил (републиканец от Арканзас), прие Закона за мир на Зак Нън (републиканец от Айова) с огромно мнозинство от 53 гласа “за“ и 1 “против“. Той не само включва целенасочени нови вторични санкции срещу чуждестранни банки и руския енергиен сектор, но и ускорен процес за упълномощаване на министъра на финансите да прехвърли замразени руски активи във финансовата система на САЩ към Фонда за подкрепа на Украйна, както за икономически, така и за военни цели. До 50 милиарда долара руски пари тук биха могли да бъдат използвани за подпомагане на Украйна сега.

Президентът има два коза, които да разиграе до 8 август, ако наистина иска да спре безсмисленото убийство, като преговаря за мир от позиция на сила. Той може да използва изпълнителни заповеди, без да чака Конгреса, но също така има силна, двупартийна подкрепа в Конгреса, за да действа по-скоро, отколкото по-късно.

Разиграването на картите, с които разполага сега може да помогне на Украйна символично и съществено. Президентът Тръмп може да накара Путин да плати тежки финансови санкции за незаконната си война, всичко това без разходи за американските данъкоплатци, пише в анализа си Kyiv independent.