Москва потвърди: Среща Тръмп-Путин в следващите дни

Мястото е уговорено, ще бъде обявено малко по-късно

07.08.2025 | 11:34 ч. Обновена: 07.08.2025 | 13:46 ч. 116
Reuters

Reuters

Очаква се руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп да проведат среща през следващите дни, заяви руският помощник по външната политика Юрий Ушаков.

"Вече започнахме работа по обсъждане на параметрите на такава среща и мястото за провеждането ѝ съвместно с нашите американски колеги", каза Ушаков, цитиран от ТАСС.

"Между другото, бих искал да отбележа, че мястото [за среща между Путин и Тръмп] също е договорено по принцип и ще бъде обявено малко по-късно", добави той.

По-рано днес The New York Time първи съобщи, че президентът Тръмп е готов да се срещне лично с руския лидер “през следващата седмица”.

Вчера американският пратеник Стив Уиткоф посети Москва и проведе тричасова среща с руския президент. Уиткоф предложи тристранна среща с украинския президент Володимир Зеленски, но Русия не отговори на това предложение.

"Руската страна остави тази опция напълно без коментар", обясни Ушаков.

Тръмп даде на Русия срок до петък да се съгласи да сложи край на войната в Украйна или противен случай ще й бъдат наложени нови санкции.

