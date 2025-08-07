Археологът проф. Николай Овчаров съобщи за впечатляващо откритие на Перперикон, разкрито през активния летен археологически сезон.

"Става дума за некропола на Перперикон в южния квартал, от който вече имаме разкрити над 300 гроба. Намираме се в прочутия "квартал на хобитите", както съм го наричал и друг път. Това е един от бедните квартали на Перперикон през XIII–XIV век, в който сред руините на антични сгради са били изградени къщи, а сред тях се намират и самите гробове. В някакъв смисъл, живи и мъртви са съжителствали през XIV век на Перперикон", разказа професорът за "България сутрин".

Теренната работа в момента върви в последния си етап, като целта е да се разчисти пластът от XIII-XIV век, за да може археолозите да стигнат до по-дълбоките и по-представителни културни слоеве - периода на голямата базилика, както и времето на римското присъствие на Перперикон.

Планира се проучванията да продължат до края на септември или началото на октомври.

"60 човека работят вече втори месец. Ние ще работим до края на септември, началото на октомври. Изненадите тепърва предстоят. Под средновековния пласт очакваме много интересна картина от V и VI век от времето на Юстиниан Велики", отбеляза проф. Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

Исторически сведения показват, че българите са били майстори в обсадните действия. Проф. Овчаров напомня и за случка, описана от византийски автори -как цар Калоян привлича на своя страна византийски инженер, специалист по каменометни машини, след като императорът не му плащал редовно.

Такива специалисти били ключови за успеха на обсада и често решавали изхода от битката.

Гледайте целия разговор във видеото.