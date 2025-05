Eмблематична снимка от опита за убийство на Тръмп остана без “Пулицър”

MAGA поддръжниците на президента Тръмп виждат червено след емблематичната снимка “Бийте се!”, направена секунди след като той оцеля на косъм при опит за убийство миналото лято. Кадърът беше отхвърлен от съдиите за награда “Пулицър”.

Снимката, направена от фотографа на Асошиейтед прес Еван Вучи, улови героичния момент, в който тогавашният кандидат за президент се изправи, след като беше ударен от куршум на убиец на митинг на 13 юли в Бътлър, Пенсилвания, крещейки “Бийте се!” с вдигнат юмрук и окървавено лице, преди да бъде изведен извън сцената.

Republican presidential candidate former President Donald Trump raises his fist as he is rushed off stage after an assassination attempt during a campaign rally in Butler, Pa. @apnews pic.twitter.com/VoAYqRC4QV