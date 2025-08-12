IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слънчево и горещо ще е и днес, температурите малко ще се понижат

Температурата на морската вода е 26°-27°

12.08.2025 | 07:10 ч. Обновена: 12.08.2025 | 10:24 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините - с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България - умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София - около 33°, сочи прогнозата на НИМХ.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове - с развитие на купеста облачост, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.

В сряда и четвъртък ще бъде слънчево и сухо, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен.

